ADVIERTEN NO UTILIZAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN FALSOS: Pasaporte, ID, SSN.

Thousand Palms, Calif. (KUNA)- De manera reciente autoridades migratorias han emitido comunicados donde reafirman las consecuencias legales por el uso de documentación falsa.

“Hacerse pasar como un ciudadano americano es lo más penalizado en la ley de migración, si encuentran que utilizaste o te pasaste como ciudadano, sea verbalmente o enseñando un documento, ese es el castigo permanente y el castigo de vida, no hay perdón por eso”, comentó Alex Gálvez, abogado de inmigración.

Tras el reciente comunicado emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) donde mencionan cuales son los cargos que podrían enfrentar las personas que utilizan documentación falsa para poder ingresar y trabajaren en el país, estos van desde multas, encarcelamiento por hasta 5 años e inclusive una deportación que terminaría por declarar a una persona como inadmisible para un reingreso a los Estados Unidos.

Dr. Salvador Percastre Mendizábal, consul titular del consulado mexicano en San Bernardino emitió la siguiente recomendación:

“El uso de documentos falsos, el uso de documentación que no corresponde con la persona, hay que ser muy cuidadosos con eso, así que hacemos un llamado para que la comunidad mexicana pues pueda respetar las normas y poder tener una convivencia pues tranquila y segura y sobre todo protegernos que no vaya esto a resultar después en un tema migratorio”.

La ciudad de Coachella se rodea en debates sobre la política y la aplicación de leyes de inmigración, particularmente por ser una ciudad catalogada como santuario migrante.

Según el comunicado emitido por USCIS el pasado mes de febrero el arresto de Isidro Jiménez-Ibáñez, esposo de la concejal de Coachella, Yadira Pérez, resaltó al ser detenido por el FBI debido a su estatus ilegal en el país.

Se emite la recomendación a todos los residentes permanentes ha siempre portar su green card, ya que la ley de inmigración 264 e hace mandatorio dicho acto.

