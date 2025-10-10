Agente del Sheriff del Condado de Riverside arrestado por presunto robo de vehículo

LAKE ELSINORE, Calif. (KUNA) - Un agente del sheriff del Condado de Riverside, de 25 años y sospechoso de posesión de un vehículo robado, salió hoy en libertad bajo fianza.

Dakota Lasher Robson fue arrestado e ingresado en el Centro de Detención Byrd en Murrieta el jueves bajo sospecha de robo de vehículo, posesión de un vehículo robado y acceso no autorizado a computadoras, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Quedó en libertad el viernes bajo fianza de $10,000.

Las autoridades identificaron a Robson como el sospechoso y fue arrestado el jueves en Lake Elsinore sin incidentes.

Empezó a trabajar para el departamento en junio de 2023 y recientemente fue asignado a la estación del Sheriff del Suroeste, informó el departamento. No se hicieron públicos los detalles del presunto robo.

Rodson fue puesto en licencia administrativa. La investigación sigue en curso.

Se solicita a cualquier persona con información que se comunique al 951-955-1700.