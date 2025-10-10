Dos agentes de la Patrulla de Caminos de California y un hombre de Thermal, hospitalizados tras accidente por conducir bajo los efectos del alcohol

PALM DESERT, Calif. (KUNA) — Dos agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y un hombre de 22 años de Thermal resultaron gravemente heridos la madrugada del viernes tras un choque frontal en la Interestatal 10 que involucró a un presunto conductor bajo los efectos del alcohol.

El choque ocurrió alrededor de las 12:55 a.m., según investigadores de la CHP. Dos agentes de servicio estaban respondiendo a un delito en curso cuando su patrulla salió de la I-10 en dirección oeste por la calle Washington. Al mismo tiempo, un Toyota Corolla entró en la misma rampa de salida en dirección contraria hacia el este por los carriles en dirección oeste y chocó de frente con el Dodge Charger de la CHP.

La CHP informó que ambos agentes sufrieron lesiones graves y fueron trasladados al Centro Médico Regional del Desierto. El conductor del Toyota, un hombre de 22 años de Thermal, también sufrió lesiones graves y fue trasladado al mismo hospital.

Los investigadores determinaron que el alcoholismo fue un factor contribuyente al accidente. El conductor fue arrestado por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y podría enfrentar cargos adicionales una vez finalizada la investigación.

Telemundo 15 lo mantendrá actualizado sobre las condiciones de los oficiales involucrados y sospechosos a lo largo de los días.