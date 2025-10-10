Estudiante trasladada al hospital tras ser mordida por una serpiente de cascabel en una escuela primaria de Indian Wells

INDIAN WELLS, Calif. (KUNA) - Un estudiante fue trasladado al hospital tras ser mordido por una serpiente de cascabel durante el recreo en la Escuela Primaria Gerald Ford de Indian Wells el viernes por la tarde.

Un miembro del DSUSD confirmó que el personal llamó inmediatamente al 911 y, como medida de precaución, trasladó al estudiante y a otro estudiante cercano a la oficina. Ambos estudiantes fueron evaluados y uno de ellos fue trasladado al hospital.

La madre de la estudiante declaró a nuestra estación hermana News Channel 3 que su hija de cinco años se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos. Añadió que la serpiente era una cría de serpiente de cascabel.

El patio de recreo fue desalojado de inmediato y todos los estudiantes fueron llevados al interior. El patio permaneció cerrado el resto del día mientras el equipo de control de plagas realizaba una inspección exhaustiva.

Esta tarde, un estudiante de la Escuela Primaria Gerald Ford fue mordido por una serpiente de cascabel en el patio de recreo, durante el recreo. El personal actuó de inmediato, llamando al 911 y llevando al estudiante y a otro estudiante cercano a la oficina, como medida de precaución. Un equipo médico de emergencia respondió rápidamente, evaluó a ambos estudiantes y trasladó a uno a un hospital local.

El patio de recreo fue despejado de inmediato y todos los estudiantes fueron trasladados sanos y salvos al interior. El área de juegos permanecerá cerrada el resto del día, mientras el equipo de control de plagas realiza una inspección exhaustiva.

En este momento, todos los estudiantes están a salvo y la instrucción regular continúa en el interior. Como siempre, la seguridad de los estudiantes sigue siendo nuestra principal prioridad y el DSUSD está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en nuestros campus.