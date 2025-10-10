Hombre de 27 años arrestado en relación con tiroteo en Rancho Mirage

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - Un hombre de 27 años fue arrestado en relación con un tiroteo que dejó a una persona en estado crítico hace casi dos semanas en Rancho Mirage.

El sospechoso, residente de Palm Springs, fue arrestado por el Equipo de Impacto contra Pandillas del Condado de Riverside alrededor de la 1 a. m. del viernes en la cuadra 28000 de Landau Boulevard en Cathedral City, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Enfrenta cargos de intento de asesinato. Permanece detenido bajo fianza de un millón de dólares en el Centro de Detención John Benoit en Indio. Está programado que comparezca ante el tribunal el martes, según los registros de la cárcel.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1 a. m. del 27 de septiembre cerca de la intersección de Bob Hope Drive y Country Club Drive. Los agentes hablaron con testigos, quienes informaron haber localizado a un sujeto con una herida de bala y que intentaban brindarle asistencia médica cuando el sospechoso agredió a la víctima por segunda vez. "... los agentes hablaron con testigos, quienes informaron haber localizado a un sujeto con una herida de bala y que intentaban brindarle asistencia médica cuando un hombre hispano desconocido agredió a la víctima por segunda vez. La víctima y el sospechoso huyeron del lugar", se lee en un comunicado de prensa de la Oficina de Servicios de Refugio (RSO).

La víctima fue localizada posteriormente cerca de Robert Road y Varner Road en Thousand Palms. Fue trasladado al hospital en condición estable, según informó la agencia.

