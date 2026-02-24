Muerto un conductor que iba en sentido contrario en un presunto choque de DUI cerca de Indio

INDIO, Calif. (KUNA) - Un conductor que circulaba en sentido contrario falleció tras chocar con otro vehículo en la Interestatal 10 en dirección este, cerca de Indio.

El choque se reportó poco después de las 4:40 a. m. del martes al este de Dillon Road, según la Patrulla de Carreteras de California.

Un Nissan Sentra circulaba en dirección oeste de la I-10, en dirección este, cuando chocó de frente con un Toyota Camry que circulaba en dirección este por el mismo carril, según informó la CHP.

Los paramédicos llegaron y encontraron un vehículo atrapado contra la mediana central, por lo que fue necesario rescatar a los ocupantes, según informó la agencia.

El conductor del Nissan fue declarado muerto en el lugar del accidente, según informaron las autoridades. Su identidad no se ha revelado a la espera de notificar a sus familiares.

Los funcionarios de la CHP dijeron que el conductor del Nissan era sospechoso de estar ebrio en el momento del accidente.

El conductor del Toyota sufrió heridas leves y fue trasladado al John F. Kennedy Memorial Hospital en Indio.