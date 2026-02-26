Inicia Radioton de St. Jude en su edición 2026 de la mano de La Poderosa 96.7 FM

Thousand Palms, California (KUNA) - La edición número 27 del Radioton ha iniciado en el Valle de Coachella, la meta es clara, conseguir la mayor cantidad de "Ángeles de Esperanza”, estos fungen como patrocinadores mensuales por una cantidad menor a los 20 dólares.

Con ellos podrán ayudar a familias que no cuentan con los recursos necesarios para tratar los cánceres infantiles y las enfermedades pediátricas más difíciles que los pequeños del hogar lamentablemente padecen.

Obtenga información sobre referencias de pacientes y done para que las niños puedan tener una esperanza de vida.

Llama ahora mismo al 1-800-626-8432 si tu deseo es apoyar esta noble causa.

