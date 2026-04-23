Joven de 19 años acusado de matar a un hombre de Cathedral City comparece ante el juez

INDIO, California (KESQ) - Un miembro de una pandilla documentado, acusado junto con dos adolescentes de haber matado a tiros a un hombre de 36 años de Cathedral City, se declaró hoy inocente de asesinato en primer grado y otros cargos.

Gabriel Isaiah Rocha Jr., de 19 años, de Cathedral City, fue detenido a principios de este mes tras una investigación de casi dos meses llevada a cabo por el Departamento de Policía de Cathedral City sobre el asesinato de Cristian Zaragoza.

Junto con el asesinato, Rocha está acusado de un agravante por haber cometido el homicidio en beneficio de una banda callejera, así como de agravantes por uso de arma de fuego y por haber causado lesiones graves.

El acusado compareció el jueves ante la jueza Elizabeth Tucker, del Tribunal Superior del condado de Riverside, quien fijó una vista para llegar a un acuerdo sobre el delito grave para el 10 de junio en el Centro de Justicia Larson, en Indio.

Rocha se encuentra detenido sin fianza en la cárcel Robert Presley.

Según el comandante del Departamento de Policía de Cathedral City (CCPD), Jon Enos, en la mañana del 17 de febrero, Rocha y dos jóvenes de 14 años, identificados únicamente como residentes de Cathedral City y Indio, presuntamente atacaron a Zaragoza en la manzana 30800 de San Gabriel Circle, cerca de San Luis Rey Drive.

Los documentos judiciales indicaban que los presuntos agresores actuaban en interés de su banda, cuyo nombre no se reveló, en el momento del incidente.

La víctima recibió varios disparos, tras lo cual Rocha y los chicos presuntamente huyeron, según explicó Enos. Afirmó que los agentes y los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos, y que Zaragoza fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

En las semanas siguientes, los detectives de homicidios, con la ayuda de los investigadores adscritos al Equipo de Lucha contra las Pandillas del condado de Riverside, identificaron a Rocha y a los dos chicos como los presuntos agresores, según Enos.

No se han revelado más detalles.

El 8 de abril se ejecutaron las órdenes de detención contra los tres en una vivienda situada en el número 69100 de Dinah Shore Drive, donde fueron detenidos sin incidentes.

Rocha fue trasladado a la cárcel, mientras que los chicos ingresaron en el centro de menores de Riverside. Su caso de asesinato se tramitará en el Tribunal de Menores del condado de Riverside.

Rocha no tiene antecedentes documentados de condenas por delitos graves en tribunales para adultos. No se disponía de información sobre los antecedentes de los menores.