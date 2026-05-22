Cómo blindar tu trabajo frente a la inteligencia artificial

Por Hadas Gold, CNN

Meta. Nike. Intuit. UPS. Parece que cada día una nueva empresa anuncia despidos, citando a menudo a la IA como la causa. La IA ya ha reducido el crecimiento mensual de las nóminas en EE.UU. en aproximadamente 16.000 puestos de trabajo durante el último año, según un informe reciente de Goldman Sachs.

Los trabajadores del conocimiento se enfrentan a la mayor exposición, ya que su producción es precisamente lo que la IA mejor replica a una velocidad sobrehumana y las 24 horas del día.

“Los trabajos más valiosos —aquellos para los que animamos a la gente a formarse académicamente, como ingeniero de software, profesional de las finanzas, contable o abogado—, muchas de estas profesiones cognitivas son precisamente las más vulnerables… ante la automatización por IA”, declaró a CNN David Shrier, profesor de IA e Innovación en el Imperial College London.

Sin embargo, los seres humanos siempre serán necesarios de una u otra forma; y existen medidas que tú puedes tomar para aumentar las probabilidades de proteger tu propio puesto de trabajo.

Antes de poder preparar tu carrera para el futuro, necesitas tener una visión objetiva y clara de lo que haces en tu trabajo. Concibe los trabajos como una “colección de tareas entre las que alternamos, a menudo muchas veces al día”, explicó a CNN Oded Nov, profesor de gestión tecnológica en la Universidad de Nueva York.

Considera cuáles de esas tareas son las más repetitivas y basadas en reglas informáticas, como el procesamiento de informes de gastos, que toma datos brutos y los transforma en un formato diferente. Cuanto más predecible sea una función, más vulnerable resultará ante la automatización.

El director ejecutivo de Cloudflare escribió en un artículo de opinión para el Wall Street Journal que recientemente despidió al 20 % de su plantilla, centrándose en los “medidores”: los mandos intermedios y aquellos que trabajan en auditoría, operaciones, cumplimiento normativo, etc.

“La IA no viene a por los ‘constructores’ ni a por los ‘vendedores’, pero sí viene a por los ‘medidores’”, escribió. “Incansables, independientes, eficientes y siempre disponibles, los sistemas de IA pueden ahora medir una organización con un nivel de detalle objetivo y precisión que antes resultaba imposible, incluso para los mejores empleados”.

Algunos trabajos, como los del sector de la hostelería, la sanidad y los oficios especializados, siguen requiriendo la presencia física de una persona para realizar gran parte de la labor. La robótica tardará al menos una década en llegar a sustituir esos roles. Invierte en habilidades que sean estructuralmente difíciles de automatizar.

Tras realizar tu autoauditoría, céntrate en aquellas habilidades que no sean repetibles, predecibles ni basadas en reglas.

Además de las tareas físicas, la IA aún no es tan competente a la hora de gestionar labores que requieren conciencia emocional y social, tales como “comprender la cultura organizacional o las dinámicas de grupo”, señaló Nov.

La IA tiende a ser recursiva, más que inventiva o creativa.

“La IA no es buena para la creatividad, pero es sorprendentemente hábil para desarrollar ideas a partir de indicaciones creativas”, afirmó Shrier. “Sin embargo, sigue siendo necesaria la intervención humana para concebir la idea original y guiar a la IA para que genere algo interesante”.

Invierte en esas habilidades. Si parte de tu trabajo implica realizar ventas y convencer a personas para que firmen un contrato, concéntrate en las habilidades interpersonales que te ayuden a generar confianza con los clientes. Es posible que los clientes recurran a la IA para realizar investigaciones, pero, por lo general, siguen prefiriendo tratar con un ser humano a la hora de realizar compras importantes.

La IA pronto se convertirá en una parte omnipresente de nuestras vidas, tal como lo es Internet.

Familiarízate con los principales sistemas de IA: pregunta a diversos chatbots de IA sobre su trabajo y cómo podrían ayudarte a hacerlo más eficiente; luego, pon a prueba sus sugerencias. Experimenta con nuevas herramientas de programación que te permitan crear tus propias aplicaciones y sitios web sin necesidad de escribir el código tú misma.

No obstante, lo que hace que la IA sea tan útil en el entorno laboral no son los chatbots, sino los “agentes de IA”: programas que se ejecutan automáticamente, toman decisiones y realizan acciones de manera autónoma. Tú puedes aprender a crear tus propios agentes, y un chatbot puede servirte de ayuda. Prueba con la siguiente instrucción: «Quiero aprender a crear un agente de IA. Guíame paso a paso para crear un agente capaz de realizar [tarea específica]”.

“En cierto modo, nunca ha habido un mejor momento para ser emprendedor, ya que si puedes concebir una idea, puedes hacerla realidad”, señaló Shrier. “Actualmente hay personas creando software robusto de nivel empresarial a partir de una simple instrucción redactada en lenguaje natural”.

Incluso aquellos puestos de trabajo que incluyen un gran número de tareas automatizables mediante IA seguirán requiriendo la intervención humana de alguna manera.

La IA ha impactado de manera particular en el sector de la programación. Sin embargo, los empleados de Anthropic siguen editando y revisando el código, aunque ya no sean ellos quienes lo escriban, tal como afirmó su director ejecutivo, Dario Amodei, durante el Foro Económico Mundial celebrado el pasado mes de enero.

“En los escenarios más favorables, las tareas más rutinarias —que hoy forman parte del trabajo de las personas— se delegarán a la IA, mientras que las tareas más interesantes y gratificantes serán realizadas por seres humanos, probablemente con el apoyo de la IA”, comentó Nov. Es muy probable, si la historia sirve de guía, que se creen nuevos empleos con nuevas series de tareas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.