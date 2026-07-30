El Distrito de Recreación del Desierto abre varios centros de enfriamiento para ayudar a los residentes a combatir el calor
INDIO, California (KUNA) – El Distrito de Recreación del Desierto está abriendo más centros de centros de enfriamiento para que puedas escapar del calor.
Los centros estarán abiertos hasta el 15 de octubre en el Centro Comunitario de Palm Desert, el Centro Comunitario de Mecca, el Club Náutico y de Playa North Shore y el Centro Comunitario Jerry Rummonds en Thermal. El distrito indica que la demanda de estos centros sigue creciendo durante el intenso calor del verano.
"No importa quién seas, a veces el aire acondicionado no funciona bien o tienes algún problema. Simplemente necesitas un respiro, y para eso están los centros comunitarios", explicó Scott Sear, Oficial de Información Pública del Distrito de Recreación del Desierto.
Los centros de Palm Desert y North Shore abren de lunes a viernes, y Palm Desert también abre los sábados. Los centros de Mecca y Thermal abrirán de lunes a jueves.
Los centros de centros de enfriamiento están disponibles durante las siguientes fechas y horarios en las siguientes ubicaciones del DRD:
Centro Comunitario de Palm Desert
43-900 San Pablo Ave, Palm Desert
Lunes a viernes: 6:00 a. m. - 9:00 p. m. / Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.
Centro Comunitario de Mecca
65-250 Coahuilla St, Mecca
Lunes a jueves: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
Club Náutico y de Playa North Shore
99-155 Sea View Dr., North Shore
Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 12:00 p. m. y 4:00 p. m. - 8:00 p. m.
Centro Comunitario Jerry Rummonds, Thermal
87-229 Church St, Thermal
Lunes a jueves: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.