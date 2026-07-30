Skip to Content
Kunamundo

El Distrito de Recreación del Desierto abre varios centros de enfriamiento para ayudar a los residentes a combatir el calor

drd
By
New
Published 4:57 PM

INDIO, California (KUNA) – El Distrito de Recreación del Desierto está abriendo más centros de centros de enfriamiento para que puedas escapar del calor.

Los centros estarán abiertos hasta el 15 de octubre en el Centro Comunitario de Palm Desert, el Centro Comunitario de Mecca, el Club Náutico y de Playa North Shore y el Centro Comunitario Jerry Rummonds en Thermal. El distrito indica que la demanda de estos centros sigue creciendo durante el intenso calor del verano.

"No importa quién seas, a veces el aire acondicionado no funciona bien o tienes algún problema. Simplemente necesitas un respiro, y para eso están los centros comunitarios", explicó Scott Sear, Oficial de Información Pública del Distrito de Recreación del Desierto.

Los centros de Palm Desert y North Shore abren de lunes a viernes, y Palm Desert también abre los sábados. Los centros de Mecca y Thermal abrirán de lunes a jueves.

Los centros de centros de enfriamiento están disponibles durante las siguientes fechas y horarios en las siguientes ubicaciones del DRD:

Centro Comunitario de Palm Desert

43-900 San Pablo Ave, Palm Desert

Lunes a viernes: 6:00 a. m. - 9:00 p. m. / Sábado: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Centro Comunitario de Mecca

65-250 Coahuilla St, Mecca

Lunes a jueves: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.

Club Náutico y de Playa North Shore

99-155 Sea View Dr., North Shore

Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 12:00 p. m. y 4:00 p. m. - 8:00 p. m.

Centro Comunitario Jerry Rummonds, Thermal

87-229 Church St, Thermal

Lunes a jueves: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.