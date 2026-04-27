Telemundo anuncia grupo de leyendas que se suman para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026

MIAMI, Florida (KESQ) – Telemundo, la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunció un destacado grupo inicial de leyendas globales del fútbol y expertos de primer nivel que se unirán a la cobertura integral de la cadena para el histórico torneo a través de Estados Unidos, México y Canadá.

Este anuncio marca el inicio de una serie de revelaciones por parte de la cadena, con la incorporación de más figuras de renombre en las próximas semanas.

El elenco ampliado reúne a un extraordinario grupo de veteranos de la Copa Mundial, íconos internacionales y mentes brillantes del fútbol cuyas trayectorias han marcado el deporte al más alto nivel. Desde capitanes legendarios y goleadores de élite hasta mediocampistas creativos y entrenadores de talla mundial, este equipo representa la pasión, la excelencia y la influencia global que definen a la Copa Mundial de la FIFA.

“La Copa Mundial de la FIFA es el escenario máximo del deporte, y nuestro objetivo es ofrecer una cobertura que esté a la altura de su magnitud, con autenticidad, experiencia y una fuerte conexión cultural”, afirmó Joaquin Duro, EVP de Deportes y Head of Streaming de NBCUniversal Telemundo Enterprises. “Este grupo de leyendas y expertos aporta una credibilidad y perspectiva incomparables, permitiéndonos contar historias más profundas, elevar la experiencia de los aficionados y conectar con la audiencia de una manera que solo Telemundo puede hacerlo.”

• Andrés Guardado (México | Mediocampista) “El Principito” y uno de los jugadores más emblemáticos de México, con 180 partidos internacionales y cinco Copas del Mundo; capitán histórico reconocido por su liderazgo y constancia.

• José María Gutiérrez Hernández (España | Mediocampista) Conocido como Guti, leyenda del Real Madrid con más de 500 apariciones y 15 títulos importantes, destacado por su creatividad y visión de juego.

• José Néstor Pékerman (Argentina | Entrenador) Reconocido técnico internacional que dirigió a Argentina y Colombia en la Copa Mundial y formó a generaciones de talento de élite.

• Antonio Valencia (Ecuador | Lateral derecho) Excapitán del Manchester United y líder de la selección ecuatoriana, reconocido por su versatilidad y éxito al más alto nivel.

• Julio César Dely Valdés (Panamá | Delantero) Histórico delantero panameño que llevó a su selección a mayor proyección internacional y posteriormente continuó su carrera como entrenador.

Con décadas de experiencia en los escenarios más importantes del fútbol mundial, estos expertos ofrecerán un análisis sin igual, perspectivas exclusivas y una narrativa envolvente a través de la cobertura multiplataforma de Telemundo, acercando a los aficionados al juego, a sus protagonistas y a los momentos que definirán el torneo.