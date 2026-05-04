Telemundo anuncia la incorporación de seis leyendas para su equipo de comentarios para la Copa Mundial

MIAMI, Fla. (KESQ) – Telemundo, la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, continúa fortaleciendo su potente equipo de expertos al anunciar un nuevo grupo de jugadores legendarios que se sumarán a su cobertura multiplataforma del torneo.

La próxima semana se dará a conocer un grupo final de expertos que también se integrará a la cadena para esta histórica competencia.

Este grupo eleva aún más el equipo de Telemundo con una combinación dinámica de experiencia global, liderazgo y figuras de primer nivel, reuniendo a delanteros icónicos, defensores de gran presencia y mediocampistas influyentes que han brillado en los escenarios más importantes del fútbol internacional.

“Seguir construyendo sobre este increíble equipo nos permite fortalecer la conexión con los aficionados a través de voces auténticas que han vivido la experiencia de la Copa Mundial”, dijo Joaquin Duro, EVP de Deportes y Head of Streaming de NBCUniversal Telemundo Enterprises. “Cada una de estas leyendas aporta una perspectiva única que enriquecerá nuestra narrativa y cobertura en todas las

plataformas.”

Jorge Valdano (Argentina | Delantero) Campeón del Mundo con Argentina en 1986 y figura destacada del Real Madrid; posteriormente regresó como entrenador y director deportivo, y sigue siendo una voz respetada en el fútbol mundial.

Carlos Salcido (México | Defensa/Mediocampista) Figura clave de la selección mexicana en múltiples Copas del Mundo, con una destacada carrera a nivel de clubes en Europa y la Liga MX.

Alejandro Bedoya (Estados Unidos | Mediocampista) Destacado internacional estadounidense, reconocido por su liderazgo y su impacto sostenido tanto en la MLS como en el fútbol europeo.

Iván Zamorano (Chile | Delantero) “Bam Bam”, uno de los máximos goleadores de Chile, leyenda del Real Madrid y ganador del Pichichi, conocido por su dominio aéreo y olfato goleador.

Diego Lugano (Uruguay | Defensa) Histórico capitán de Uruguay que lideró a su selección a las semifinales del Mundial 2010 y al título de la Copa América 2011, reconocido por su fortaleza y liderazgo.

Iván Ramiro Córdoba (Colombia | Defensa Central) Capitán campeón de la Copa América 2001 y figura del Inter de Milán, donde conquistó múltiples títulos de la Serie A y la UEFA Champions League.

Con décadas de experiencia en los niveles más altos del deporte, estos expertos ofrecerán un análisis profundo, perspectivas exclusivas y una narrativa cautivadora a lo largo de la cobertura de Telemundo.

Estos expertos se suman a un elenco ya estelar que incluye al capitán de México Andrés Guardado, al ícono del Real Madrid Guti, al reconocido técnico argentino José Pékerman, al ex capitán del Manchester United Antonio Valencia y al legendario delantero panameño Dely Valdés.

Telemundo ofrecerá más de 700 horas de programación de la Copa Mundial del 11 de junio al 19 de julio de 2026, la mayor cobertura en la historia para una transmisión en español en Estados Unidos, incluyendo los 104 partidos en vivo. Un total de 92 partidos se transmitirán por Telemundo y 12 por Universo, marcando la mayor cantidad de partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ emitidos por una cadena en Estados Unidos, sin importar el idioma.