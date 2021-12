Well in the Desert estará dando juguetes y pavos en Palm Springs

La organización no lucrativa "Well in the Desert" realizará su evento familiar navideño que beneficiará a personas necesitadas, el evento será este sábado de las 11:30 de la mañana a 3 de la tarde en la Iglesia Metodista ubicada en el 1555 E. Alejo Road cerca de la calle Sunrise en Palm Springs.

A los niños de 1 a 11 años se les regalará un juguete, a las familias un pavo y un pie de postre y todo se estará entregando a bordo de los autos de los que asistan, además deben usar cubrebocas.