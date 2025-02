Mañana 1ro de marzo se realizará el evento gratuito de limpieza comunitaria en el North Shore Beach and Yatch Club ubicado en el 99155 Sea View Drive de 8am a 12 pm; estarán aceptando muebles, electrodomésticos, ramas de árboles (amarradas y de no más de tres pies de largo), llantas (límite 9 y no de tractor), computadoras, televisiones, monitores, imprsotas y basura en bolsa.

