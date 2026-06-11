Aparece grabado en el césped del National Mall un enorme “8647”, según muestran imágenes aéreas

Por Michael Williams, CNN

Los números “8647”, una expresión utilizada habitualmente para manifestar oposición al presidente de Estados Unidos Donald Trump, aparecieron grabados en el césped del National Mall este jueves, apenas unos días antes de que se espere la llegada de una multitud a la zona para una pelea de UFC programada para el domingo, día del cumpleaños de Trump.

Imágenes de una cámara web en vivo ubicada en la parte superior del Monumento a Washington muestran los números visibles como áreas de césped seco a lo largo de una amplia sección del National Mall, al este del Monumento Conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial.

Las marcas no parecían distinguirse fácilmente desde el nivel del suelo durante la tarde de este jueves. Testigos dijeron que varios vehículos de emergencia acordonaron el área alrededor de la 1:00 p.m., mientras el equipo de paracaidismo Golden Knights del Ejército de los Estados Unidos aterrizaba en el National Mall.

El Servicio Secreto remitió las consultas a la Policía de Parques de Estados Unidos, organismo que, según indicó la agencia, está a cargo de la investigación sobre las marcas.

Un portavoz de la Policía de Parques señaló que aún no se ha determinado la causa de la decoloración del césped. También indicó que se recolectaron muestras para su análisis.

Un portavoz del Departamento del Interior, que administra el National Mall, calificó las marcas como un “acto de vandalismo perturbador” que “no será tolerado”, según un comunicado.

“Cualquier amenaza contra el presidente es tomada muy en serio por el Departamento, y nuestra Policía de Parques de Estados Unidos investigará este incidente y exigirá responsabilidades a los culpables”, afirmó el portavoz.

Los números han sido utilizados para expresar oposición a Trump, aunque su Gobierno los ha interpretado como una amenaza contra el presidente. En abril, el exdirector del FBI, James Comey, fue acusado por el Departamento de Justicia de amenazar al presidente por publicar en Instagram una imagen con los números escritos con conchas marinas.

El número “86” se usa a menudo como un código en el sector de los restaurantes que significa deshacerse de o retirar una orden o a un cliente, mientras que Trump es el 47.º presidente de Estados Unidos.

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Con información de Camila DeChalus, de CNN.