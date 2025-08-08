Skip to Content
Apagón en Indian Wells afectó a 10 mil clientes de SCE

Mas de 10 mil casas y negocios de Indian Wells se quedaron sin luz ayer desde las 9 de la mañana.

Según el informe a la mayoría de los afectados les restauraron el servicio a la 1 de la tarde y al resto hasta las 3, cuando la temperatura rondaba los 120 grados, marcando uno de los días más calientes de este verano en nuestro Valle de Coachella.

Algunas personas acudieron a los centros fríos de Palm Desert y La Quinta mientras que la compañía de luz arreglaba el desperfecto.

Los automovilistas también se vieron afectados ya que varios semáforos dejaron de funcionar.

