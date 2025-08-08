Skip to Content
La Poderosa

Habló en entrevista un padre de familia a quien se le quemó su casa en La Quinta la semana pasada

TELEMUNDO 15
En una entrevista el dueño de una vivienda que el viernes pasado fue destruida por un incendio en La Quinta dijo que él se dio cuenta que el fuego consumía su casa porque reviso las cámaras para ver cómo estaba el perro y vio el humo y de inmediato llamo a su esposa para saber si estaba bien y ella acababa de salir de la vivienda.

El hombre que sufre de cáncer dijo perdieron su vivienda y pertenencias, pero por fortuna han recibido ayuda de la comunidad.

Actualmente se están hospedando con su suegra.

Lina Robles

