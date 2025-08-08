Skip to Content
La Poderosa

Trabajos de pavimentación en el Hwy 111 en La Quinta causa la molestia de automovilistas

MGN
By
Published 10:59 AM

Continúa la molestia de los automovilistas que circulan por el Hwy 111 en La Quinta por los trabajos de pavimentación que terminaran en septiembre por lo que el concilio planea reunirse con los miembros del Distrito Escolar Desert Sands para asegurarse que padres de familia y los conductores de autobuses tomen las mejores rutas a partir del 20 de agosto cuando regresen a clases.

Además, anunciaron que a partir de este fin de semana las cuadrillas trabajaran los sábados.

Anteriormente la pavimentación se hacía solo de lunes a viernes de 6 de la tarde a 6 de la mañana.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content