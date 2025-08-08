Trabajos de pavimentación en el Hwy 111 en La Quinta causa la molestia de automovilistas

Continúa la molestia de los automovilistas que circulan por el Hwy 111 en La Quinta por los trabajos de pavimentación que terminaran en septiembre por lo que el concilio planea reunirse con los miembros del Distrito Escolar Desert Sands para asegurarse que padres de familia y los conductores de autobuses tomen las mejores rutas a partir del 20 de agosto cuando regresen a clases.

Además, anunciaron que a partir de este fin de semana las cuadrillas trabajaran los sábados.

Anteriormente la pavimentación se hacía solo de lunes a viernes de 6 de la tarde a 6 de la mañana.