La Poderosa

La policía de Indio saturó de patrullas, infraccionó a más de 40 automovilistas

Published 10:54 AM

La policía de Indio incrementó su patrullaje en varias calles de la ciudad el viernes pasado con la intención de encontrar a personas que manejan sus autos sin respetar los señalamientos y límites de velocidad y hoy dieron a conocer el resultado del operativo y arrestaron a un sujeto por manejar ebrio, 41 personas recibieron una infracción por manejar y usar su celular y otros por conducir sin licencia o con licencia suspendida.

Cabe resaltar que un DUI por alcohol, drogas o medicamento controlado cuesta la primera vez $13,500 dolares y la suspensión de la licencia.

Lina Robles

