La Poderosa

El CVUSD regaló 1,500 mochilas patrocinadas por Walter Clark Legal Group

Freepik
By
New
Published 10:56 AM

El Distrito Escolar del Valle de Coachella distribuyó ayer 1,500 mochilas en la Desert Mirage High School de Thermal ubicada en el área de la Avenida 66 cerca de la vieja carretera 86.

Cientos de carros hicieron fila de 6 a 7 de la tarde frente al plantel escolar donde los padres de familia recibieron las mochilas con útiles escolares que fueron donadas por el abogado Walter Clark con la finalidad de ayudar a las familias de bajos ingresos para el regreso a la escuela de los estudiantes que hoy iniciaron el ciclo escolar 2025-2026.

Lina Robles

