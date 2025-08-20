Skip to Content
El juez sentenció a un individuo que organizaba peleas de gallo clandestinas

En una corte federal fue sentenciado un hombre del Condado de Riverside por organizar peleas de gallos en las que se jugaban apuestas de dinero.

Se trata de Isidro Chaparro Sanchez de 59 años quien pasará un mes tras las rejas, siete meses de arresto domiciliario y pagará una multa de $4,000 dólares.

El individuo se declaró culpable y admitió haber trabajado con otras cuatro personas para organizar las peleas de gallos durante cuatro meses en el 2024.

El lugar incluía un ruedo tipo palenque con asientos y bares que servían bebidas alcohólicas y vendían tacos.

