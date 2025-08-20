Hoy regresaron a clases los estudiantes del CVUSD y el DSUSD

Hoy regresaron a clases los estudiantes del Distrito Escolar del Valle de Coachella y los del Distrito Escolar Desert Sands por lo que se incrementó el patrullaje de la policía en los alrededores de los planteles escolares, por lo que las autoridades piden a los automovilistas que sean precavidos y pacientes.

Cabe resaltar que en La Quinta continúan los trabajos de mejoras en el Hwy 111 y esto provoca tráfico lento en los alrededores de las escuelas del área.

Mientras que en el área de la calle Jefferson y la Avenida 39 donde está la Shadow Hills High School incrementa mucho el flujo vehicular por las mañanas y tardes; cabe resaltar que es importante tener en cuenta los límites de velocidad en áreas escolares, los niños y jóvenes deben caminar por las banquetas y cruzar las calles en el área peatonal.