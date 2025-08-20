Las autoridades investigan a los padres del niño de siete meses que presuntamente fue raptado en Yucaipa

Continua la controversia en el caso del bebe de siete meses que según dijo su madre fue secuestrado y ayer las autoridades informaron que se llevaron el carro del papa del bebe como evidencia para revisarlo ya que Jake Haro fue encarcelado por crueldad infantil en el 2018.

El abogado del hombre dijo que eso no significa que su cliente practique nuevamente la crueldad contra su niño.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto la policía respondió a una llamada que reportaba que la madre de Emmanuel le estaba cambiando en pañal en el estacionamiento de una tienda en Yucaipa y que alguien la atacó y se llevó al bebito.