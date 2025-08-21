Skip to Content
La Poderosa

El Distrito de Agua Mission Springs invita a estudiantes a realizar dibujos sobre conservación del agua

Nenad Stojkovic / CC BY 2.0
By
New
Published 11:28 AM

El Distrito de Agua Mission Springs invita a los estudiantes de Kinder a 12avo grado de High School a hacer dibujos enfocados en la conservación del agua.

Los dibujos deben hacerse en papel con crayolas, pintura o colorearlos.

La fecha límite para participar es el 1ro de octubre próximo.

Los ganadores recibirán de premio tarjetas de regalo de Amazon y su dibujo aparecerá en el calendario comunitario del 2026 de dicho distrito de agua que da servicio a Palm Springs, Desert Hot Springs y Cathedral City.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content