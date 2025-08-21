El Distrito de Agua Mission Springs invita a estudiantes a realizar dibujos sobre conservación del agua

El Distrito de Agua Mission Springs invita a los estudiantes de Kinder a 12avo grado de High School a hacer dibujos enfocados en la conservación del agua.

Los dibujos deben hacerse en papel con crayolas, pintura o colorearlos.

La fecha límite para participar es el 1ro de octubre próximo.

Los ganadores recibirán de premio tarjetas de regalo de Amazon y su dibujo aparecerá en el calendario comunitario del 2026 de dicho distrito de agua que da servicio a Palm Springs, Desert Hot Springs y Cathedral City.