Skip to Content
La Poderosa

Automovilista que conducia ebrio se accidentó en Coachella y murió en el hospital

MGN
By
Published 11:47 AM

Un mortal accidente automovilístico se registró en el área de la calle Calhoun y la Avenida 52 en Coachella donde un hombre borracho manejaba su auto y choco con un poste de la luz y con otro carro que estaba estacionado y golpeó un vehículo de venta de tacos.

El chofer resulto herido de gravedad y fue transportado al hospital donde más tarde murió.

Mientras que un hombre y una mujer que estaban en la Food Truck se quejaron de dolor por el choque, pero los paramédicos los atendieron en el lugar.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content