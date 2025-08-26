El CVUSD recibirá ayuda del estado para identificar los desafios presupuestarios

El Distrito Escolar del Valle de Coachella anunció que debido a los despidos masivos que realizaron al terminar el pasado año escolar para solucionar un déficit multimillonario ya llegaron a un acuerdo con el Equipo de Asistencia para la Gestión y Crisis Fiscal del estado que se enfocará en ayudar a las escuelas y distritos escolares de todo el estado a identificar y solucionar los desafíos presupuestarios, el apoyo se logra sin costo gracias al respaldo del senador Steve Padilla.

Esta medida evita que el Distrito Escolar del Valle de Coachella gaste su dinero en consultores.