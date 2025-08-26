La lluvia de ayer provocó inundaciones en el Valle de Coachella

Debido a las lluvias de ayer en la tarde en Cathedral City se registraron varias inundaciones que provocaron el cierre de un tramo de la calle Dinah Shore en ambas direcciones en las calles Cathedral Canyon y Via De Anza, también cerraron dos carriles de la Date Palm cerca la calle Los Gatos, en el parque Ocotillo se cayo un árbol.

Mientras que los residentes del parque de casas rodantes Canyon Home Community ubicado en el área de la calle Cathedral Canyon sufrieron por la inundación del lugar.

Además, reportaron encharcamientos en Palm Desert en el área de la Avenida Monterey donde varios árboles fueron derribados cerca de la calle Fred Waring.