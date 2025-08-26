La policía de Desert Hot Springs realizó un retén de sobriedad

La policía de Desert Hot Springs dio a conocer que con la finalidad de tener más seguras las calles, el viernes pasado por la noche realizaron un retén de sobriedad en el área de la calle Indian Canyon y la Avenida 19 por donde pasaron más de 760 vehículos, un conductor fue arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento controlado, cuatro choferes recibieron una infracción de tránsito y a cuatro personas que no traían licencia de conducir les decomisaron el auto.