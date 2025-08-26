Skip to Content
Las fuertes lluvias provocaron apagones, inundaciones y suspensión de servicios

Ayer a las 3:30 de la tarde hubo un apagón que afectó a más de 1,100 casas y negocios en el área de North Shore, Mecca y Salton Sea debido a la tormenta que afectó al Valle de Coachella, por lo que se activó una alerta por posibles inundaciones.

Además, debido a la lluvia y el fuerte viento el teleférico de Palm Springs suspendió sus operaciones y también cancelaron los trabajos de mejoras en el Hwy 111 en La Quinta que se realizan 6 de la tarde a 6 de la mañana.

El mal tiempo provocó tráfico lento en el Hwy 74 desde Palm Desert hasta las montañas de Anza.

