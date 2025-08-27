Arrestaron a un sujeto que ingresó al aeropuerto de Palm Springs con una pistola cargada

La policía arrestó a un sujeto en el aeropuerto de Palm Springs cuando intentó introducir una pistola cargada cuando iba a abordar un avión.

Las autoridades indicaron que estos incidentes son más comunes de lo que se piensa y que la única manera de viajar con un arma es si va en la maleta y se documenta la pistola con previo aviso, pero no en el equipaje de mano. La policía indicó que cualquier viajero que sea encontrado con un arma de fuego al pasar por el control de seguridad del Aeropuerto de Palm Springs será arrestado y recibirá una multa