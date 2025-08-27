Skip to Content
La Poderosa

Arrestaron a un sujeto que ingresó al aeropuerto de Palm Springs con una pistola cargada

KESQ
By
Published 11:16 AM

La policía arrestó a un sujeto en el aeropuerto de Palm Springs cuando intentó introducir una pistola cargada cuando iba a abordar un avión.

Las autoridades indicaron que estos incidentes son más comunes de lo que se piensa y que la única manera de viajar con un arma es si va en la maleta y se documenta la pistola con previo aviso, pero no en el equipaje de mano. La policía indicó que cualquier viajero que sea encontrado con un arma de fuego al pasar por el control de seguridad del Aeropuerto de Palm Springs será arrestado y recibirá una multa

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content