Esta semana regresaron a clases los estudiantes la Universide de San Bernardino campus Palm Desert

El lunes pasado regresaron a clases los estudiantes de la Universidad Estatal de San Bernardino campus Palm Desert ubicada cerca de la calle Cook y el freeway 10.

Este otoño el plantel continúa creciendo con la construcción de un nuevo Centro de Éxito Estudiantil, además se están expandiendo varias carreras como administración hotelera y ciberseguridad, también ofrece títulos en enfermería, educación y justicia penal.

Uno de los objetivos es que los estudiantes se queden en el Valle de Coachella cuando se gradúen.