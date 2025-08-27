Skip to Content
La Poderosa

Estuvieron en la corte los padres de Emmanuel Haro y les archivaron cargos de asesinato

SBCSD
By
Published 11:12 AM

Ayer estuvieron en la corte los padres de Emmanuel Haro de siete meses quien se sospecha que sus padres le quitaron la vida, por lo que la pareja fue acusada formalmente de asesinato y de hacer un reporte falso a la policía ya que su madre denunció que le robaron al bebe el pasado 14 de agosto.

Rebecca y Jake fueron arrestados el viernes pasado y regresarán a corte el próximo 4 de septiembre.

Mientras tanto la búsqueda del pequeño continúa.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content