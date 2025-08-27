Se declaró inocente sujeto acusado de crueldad animal en Twentynine Palms

Ayer se presentó en la corte un sujeto de la comunidad de Twentynine Palms quien es acusado de atacar violentamente al perrito de su abuela el pasado 16 de agosto cuando la policía recibió una llamada que reportaba el comportamiento violento del individuo de 28 años.

Cuando los agentes del sheriff llegaron Joseph McGee se puso violento y agredió a uno de los oficiales por lo que los otros lo controlaron y lo arrestaron, por lo que ahora enfrenta cargos de crueldad animal y por agredir a un policía y en los próximos días estará de nuevo frente al juez.