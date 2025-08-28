En Indio ya terminaron el proyecto de pavimentar las calles en algunos vecindarios

Ya terminaron el proyecto que realizo la ciudad de Indio en varios vecindarios para mejorar las condiciones de las calles.

Los conductores estuvieron atentos a las cuadrillas de construcción, planificaron rutas alternas y calcularon tiempo adicional de viaje cuando pasaban por las zonas que pavimentaron.

Los trabajos se realizaron de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde.

En el proyecto se enfocaron en varias áreas residenciales dos de las cuales se ubican cerca de la Avenida 42 y la calle Country Club y la otra cerca de la Avenida Miles.