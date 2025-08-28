Skip to Content
La Poderosa

En Palm Springs mañana concluye el proyecto de mejoras en varias calles

MGN
By
Published 11:19 AM

El Departamento de Obras Publicas de Palm Springs reporto que mañana termina el proyecto de mejoras Vista Chino, Gene Autry y el Hwy 111 donde están eliminando los baches y arreglando las tapaderas de las alcantarillas y drenaje.

Toda la semana han movilizado la maquinaria, esto ha provocado retrasos en el tráfico durante la construcción.

El proyecto se enfoca en el mantenimiento de la infraestructura a lo largo del corredor de la carretera 111, la calle Vista Chino y la Gene Autry.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content