En Palm Springs mañana concluye el proyecto de mejoras en varias calles

El Departamento de Obras Publicas de Palm Springs reporto que mañana termina el proyecto de mejoras Vista Chino, Gene Autry y el Hwy 111 donde están eliminando los baches y arreglando las tapaderas de las alcantarillas y drenaje.

Toda la semana han movilizado la maquinaria, esto ha provocado retrasos en el tráfico durante la construcción.

El proyecto se enfoca en el mantenimiento de la infraestructura a lo largo del corredor de la carretera 111, la calle Vista Chino y la Gene Autry.