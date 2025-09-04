Indigentes se quejan del Centro de Navegación de Palm Springs

El Centro de Navegación de Palm Springs ha logrado reducir el número de indigentes, pero algunas personas que reciben ayuda en el albergue se están quejando de la comida, dicen que está muy mala y mencionaron que tienen reglas muy estrictas.

Los líderes de Palm Springs atribuyen al Centro de Navegación una reducción del 63% en la cantidad de personas sin hogar en la ciudad y un aumento del 155% en la cantidad de personas que ahora tienen un techo ya que ahí duermen o viven temporalmente.