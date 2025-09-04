Skip to Content
La policía investiga un aparatoso accidente vehicular en el Expressway 86 en Coachella

Un aparatoso accidente automovilístico provoco caos vial ayer a las 7:35 de la mañana en el Expressway 86 cerca de la Avenida 50 en Coachella donde el chofer de una camioneta perdió el control y choco con un pick up que termino pegándole a un semai.

El conductor de una de las camionetas salió volando del vehículo por lo que resulto herido y al llegar los paramédicos lo transportaron al hospital.

Cabe mencionar que mientras que la policía investigaba y las grúas hacían su trabajo tuvieron que cerrar un tramo de la carretera.

Lina Robles

