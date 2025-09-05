La policía de Indio realizó dos importantes decomisos de droga

El Departamento de Policía de Indio realizó dos decomisos de drogas; en el primero durante una parada de tráfico un sujeto se pasó el semáforo en rojo cuando conducía su carro cerca de la calle Monroe y Oleander, al revisar el vehículo con la ayuda de un perro entrenado encontraron 246 pastillas y fentanilo y arrestaron al individuo.

El jefe de la policía dijo que decomisos como estos se realizan por lo menos una vez por semana y menciono que hace unos días en colaboración con el Sheriff decomisaron 176 libras de metanfetamina.