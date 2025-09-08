En Cherry Valley chocaron un carro y una patrulla, murió un joven de 21 años

Un aparatoso accidente automovilístico terminó con la vida de una persona que el sábado pasado a las 10 de la mañana conducía su auto en Cherry Valley cerca del freeway 10 y Beaumont donde chocó con una patrulla del sheriff de Cabazon que respondía a una llamada de emergencia y lamentablemente el joven de 21 años murió y una muchacha de 20 años resultó herida de gravedad, mientras que el policía sufrió heridas leves ya que no traía abrochado el cinturón de seguridad.