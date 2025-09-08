Skip to Content
La Poderosa

La policía de Indio realizó un operativo para sancionar a conductores irresponsables

By
New
Published 11:59 AM

Con la finalidad de incrementar la seguridad en las calles para proteger a peatones y ciclistas la policía de Indio estuvo monitoreando a quienes no respeten las leyes de tráfico incluyendo el límite de velocidad, vueltas inseguras, no ceder el paso a las personas y usar el celular mientras conducen su auto por lo que el viernes pasado a 22 personas les dieron una infracción y a tres por no caminar por el área peatonal.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content