La policía de Indio realizó un operativo para sancionar a conductores irresponsables

Con la finalidad de incrementar la seguridad en las calles para proteger a peatones y ciclistas la policía de Indio estuvo monitoreando a quienes no respeten las leyes de tráfico incluyendo el límite de velocidad, vueltas inseguras, no ceder el paso a las personas y usar el celular mientras conducen su auto por lo que el viernes pasado a 22 personas les dieron una infracción y a tres por no caminar por el área peatonal.