Persecución policiaca en Desert Hot Springs culmina con el arresto de un individuo

La policía de Desert Hot Springs protagonizó una persecución después que le ordenaron detenerse al conductor de un carro, pero el sujeto desobedeció e inició una persecución a más de 100 millas por hora por el freeway 10, después el individuo detuvo el auto en una casa y huyo, pero rápidamente fue capturado después de controlarlo con una pistola de toques que utilizaron los agentes que participaron en el operativo.

Ahora enfrenta varios cargos ya que se sospecha que anteriormente cometió un crimen, motivo por el cual lo querían arrestar antes de la persecución policiaca.