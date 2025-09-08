Skip to Content
La Poderosa

Persecución policiaca en Desert Hot Springs culmina con el arresto de un individuo

By
New
Published 12:09 PM

La policía de Desert Hot Springs protagonizó una persecución después que le ordenaron detenerse al conductor de un carro, pero el sujeto desobedeció e inició una persecución a más de 100 millas por hora por el freeway 10, después el individuo detuvo el auto en una casa y huyo, pero rápidamente fue capturado después de controlarlo con una pistola de toques que utilizaron los agentes que participaron en el operativo.

Ahora enfrenta varios cargos ya que se sospecha que anteriormente cometió un crimen, motivo por el cual lo querían arrestar antes de la persecución policiaca.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content