Mañana se realizarán varias ceremonias de recordación en memoria de las víctimas del 11 de septiembre

Published 11:16 AM

Mañana en el Valle de Coachella se realizarán ceremonias para recordar a las personas que murieron durante los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

En Palm Springs la ceremonia de recordación será a las 8:15 de la mañana en la estación de bomberos #2 ubicada en el área del Cielo Road cerca del aeropuerto.

En Indio honraran a las víctimas en el parque de la Avenida Miles a las 9 de la mañana y en La Quinta la vigilia se realizará a las 7 de la tarde en el Centro Cívico.

Lina Robles

