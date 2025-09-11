Skip to Content
La Poderosa

Se presentó frente al juez sospechoso de matar a una mujer en1993 en Desert Center

Una vez más se presentó frente al juez un asesino convicto quien enfrenta cargos por otro homicidio ocurrido a un lado del freewa7 10 en Desesrt Center que se ubica a 30 minutos de Coachella.

En 1993 fue asesinada Sherri Herrera de 30 años quien tenía cuatro hijos y su cuerpo fue encontrado en el desierto donde presuntamente el troquero Douglas Thomas la asesino según las pruebas de ADN encontradas en   el cadáver.

El individuo de 71 años regresara a corte el 3 de diciembre.

Lina Robles

