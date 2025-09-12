Reportaron la presencia de un hombre armado en la Palm Springs HIgh School; falsa alarma

Ayer en la mañana la policía recibió una llamada que reportaba que en la Palm Springs High School había un hombre armado con una pistola y explosivos por lo que de inmediato ordenaron el cierre del plante y apoyados con los perros entrenados los agentes llegaron a la escuela y minutos más tarde determinaron que no había ninguna persona armada, pero durante las indagatorias se escuchó una gran explosión que resulto ser de un auto que se estaba quemando cerca de la escuela por lo que de inmediato llegaron los bomberos a sofocar el fuego.