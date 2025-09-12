Septiembre se reconoce como el “Mes de Acción contra e Hambre”, en Cathedral City una vez a la semana distribuyen alimentos

Septiembre se reconoce como el Mes de Acción contra el Hambre, una campaña diseñada para crear conciencia y combatir el problema actual de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

Y también es el Día Nacional de los Bancos de Alimentos y en el Centro para Personas Mayores de Cathedral City, un banco de alimentos local demuestra lo que significa servir con compasión.

En lugar de repartir cajas de comida preempacadas, el centro opera lo que orgullosamente llama un "banco de alimentos con estilo de compra". Este modelo permite a las familias elegir los artículos que necesitan.

La distribución se realiza todos los lunes de 7 a 8:30 de la mañana con el apoyo de 50 voluntarios, el senior center de Cathedral City se ubica por la Avenida Buddy Rogers, teléfono 760-321-1548