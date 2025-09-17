A partir de la próxima semana cerrarán una sección del parque Mezquite de Palm Springs

El concilio de Palm Springs anunció hoy que cerrarán por varios meses una sección del parque Mezquite ya que la próxima semana inicia la construcción de 22 canchas de pickleball, mejorarán la iluminación, construirán banquetas, instalarán estructuras de sombra y plantarán más.

El proyecto, que durará ocho meses estará listo en la primavera de 2026 y desde hoy en colaboración con College of the Desert, la ciudad proporcionará 12 canchas temporales en el área del COD ubicado cerca Baristo Road.