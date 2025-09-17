Salió libre bajo fianza el individuo que entró a un restaurante de Palm Springs y dijo que tenía una bomba en su auto

Ya salió de la cárcel al pagar una fianza el individuo que el domingo pasado llegó a un restaurante en Palm Springs y dijo que había una bomba en su carro, lo que provoco pánico entre clientes y empleados por lo que al llegar la policía y el equipo especializado en explosivos con la ayuda de un perro entrenado buscaron la bomba, pero no encontraron nada y que el individuo de 54 años tiene problemas mentales, pero la policía no ha dicho su nombre, solo mencionaron que es de Cathedral City