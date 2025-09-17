Skip to Content
La Poderosa

Salió libre bajo fianza el individuo que entró a un restaurante de Palm Springs y dijo que tenía una bomba en su auto

Jesus Reyes
By
New
Published 11:23 AM

Ya salió de la cárcel al pagar una fianza el individuo que el domingo pasado llegó a un restaurante en Palm Springs y dijo que había una bomba en su carro, lo que provoco pánico entre clientes y empleados por lo que al llegar la policía y el equipo especializado en explosivos con la ayuda de un perro entrenado buscaron la bomba, pero no encontraron nada y que el individuo de 54 años tiene problemas mentales, pero la policía no ha dicho su nombre, solo mencionaron que es de Cathedral City

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content