La Poderosa

El forense reveló la identidad del hombre que murió atropellado en Palm Springs el martes pasado

Jesus Reyes
Published 11:12 AM

La policía dio a conocer más detalles del incidente en el que murió atropellado un hombre en Palm Springs el martes pasado por la noche.

Se trata de Raymond Olguin Jr., de 29 años quien era residente de Palm Desert y fue atropellado en la calle San Rafael cerca de la Avenida Caballeros en Palm Springs.

Varias personas dijeron que esta área es muy peligrosa para caminar especialmente al anochecer ya que hay poca luz.

Lina Robles

