En Cathedral City hoy inició el proyecto de carriles para ciclistas en importante arteria vial

Hoy inicio en Cathedral City el proyecto para diseñar carriles para ciclistas a lo largo de la calle Whispering Palms desde la calle Dinah Shore hasta la Avenida 30; el objetivo es incrementar la seguridad de los ciclistas.

El proyecto incluye la creación del carril, pavimentación y la marcación de las líneas para que los automovilistas estén alertas ante la presencia de personas que pasean en bicicleta o la usan para ir al trabajo.

Se espera que el proyecto termine el próximo mes.