Skip to Content
La Poderosa

En Cathedral City hoy inició el proyecto de carriles para ciclistas en importante arteria vial

MGN
By
New
Published 11:16 AM

Hoy inicio en Cathedral City el proyecto para diseñar carriles para ciclistas a lo largo de la calle Whispering Palms desde la calle Dinah Shore hasta la Avenida 30; el objetivo es incrementar la seguridad de los ciclistas.

El proyecto incluye la creación del carril, pavimentación y la marcación de las líneas para que los automovilistas estén alertas ante la presencia de personas que pasean en bicicleta o la usan para ir al trabajo.

Se espera que el proyecto termine el próximo mes.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content