Arretan a dos personas después de catear una estructura en relación con marihuana

Ayer las autoridades realizaron un mega operativo a un costado del edificio de La Poderosa 96.7 cerca de la Varner Road en Thousand Palms de amparados con una orden de cateo decenas de agentes de diferentes agencias del orden entraron a una propiedad industrial vacante donde encontraron marihuana y arrestaron a dos personas.

Un helicóptero estuvo sobrevolando el área durante el operativo, mientras tanto la investigación continua, no han dicho si la marihuana estaba sembrada o empaquetada para su venta.