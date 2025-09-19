Skip to Content
La Poderosa

Arretan a dos personas después de catear una estructura en relación con marihuana

By
Published 12:16 PM

Ayer las autoridades realizaron un mega operativo a un costado del edificio de La Poderosa 96.7 cerca de la Varner Road en Thousand Palms de amparados con una orden de cateo decenas de agentes de diferentes agencias del orden entraron a una propiedad industrial vacante donde encontraron marihuana y arrestaron a dos personas.

Un helicóptero estuvo sobrevolando el área durante el operativo, mientras tanto la investigación continua, no han dicho si la marihuana estaba sembrada o empaquetada para su venta.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content